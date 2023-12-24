Новая система безопасности iPhone вышла: как включить защиту устройства от воров

Эта новая защита, созданная в связи с резким увеличением числа краж iPhone, о которых сообщает Wall Street Journal, призвана помешать хитрым злоумышленникам. Защита действует путем обязательной биометрической аутентификации, когда устройство находится вдали от надежных мест, например дома или на работе. Кроме того, она включает временную задержку для повторной биометрической проверки при выполнении важных действий, обеспечивая дополнительный уровень защиты.

Но стоит ли активировать эту передовую функцию? Однозначный ответ — да. Функция позволяет пользователям продолжать использовать свои устройства для звонков и отправки текстовых сообщений. Она ограничивает только такие важные действия, как смена пароля или их просмотр.

Чтобы активировать эту защиту:

Убедитесь, что на вашем устройстве установлена бета-версия iOS 17.3.

- Откройте «Настройки», найдите меню с настройкой Face ID или Touch ID.

- В разделе «Защита от кражи устройства» нажмите «Включить защиту».