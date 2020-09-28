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Новая сверхбыстрая зарядка OnePlus зарядит грядущий флагман компании от 0 до 100% почти за полчаса
И это при емкости аккумулятора в более 4,000 мАч!
Компания OnePlus представила обновленную сверхбыструю проводную зарядку накануне анонса своего нового флагмана OnePlus 8T. Благодаря ей смартфон сможет заряжаться от 0 до 100% почти за полчаса!
Изначально пост, в котором сообщается о технологии OnePlus Warp Charge 65W, появился в китайской соцсети Weibo, рассказал ресурс XDA-Developers. Там же OnePlus заявила о том, что зарядное устройство поддерживает стандарт USB-C Power Delivery (45 Вт) и быструю технологию зарядки Warp Charge при мощности 20 и 30 Вт.
В свою очередь заявление о полной зарядке OnePlus 8T от 0 до 100% за 35 минут сделал глава компании Пит Лау. С учетом емкости аккумулятора смартфона, равной 4,500 мАч, возможность зарядить устройство в столь короткий срок — явное преимущество. Напомним, что анонс нового телефона от OnePlus ожидается уже 18 октября 2020 года.