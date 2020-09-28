Новая сверхбыстрая зарядка OnePlus зарядит грядущий флагман компании от 0 до 100% почти за полчаса

В свою очередь заявление о полной зарядке OnePlus 8T от 0 до 100% за 35 минут сделал глава компании Пит Лау. С учетом емкости аккумулятора смартфона, равной 4,500 мАч, возможность зарядить устройство в столь короткий срок — явное преимущество. Напомним, что анонс нового телефона от OnePlus ожидается уже 18 октября 2020 года.