Новая утечка продемонстрировала дизайн задней панели Huawei Mate 30

Так, чехол грядущего Huawei Mate 30, который утек в сеть, демонстрирует внешний вид задней части смартфона. По всей видимости, смартфон будет оснащен круглым блоком для основной камеры, состоящим из четырех разных модулей . Так, одна из камер будет стандартной, вторая широкоугольной, третья с телефото объективом, а последняя, четвертая, как и в Huawei P30 Pro будет ToF-камерой. Все это уже является своеобразным стандартом для Huawei в 2019 году, так что будем надеяться, что компания покажет что-то интересное уже в программной части своего осеннего флагмана.