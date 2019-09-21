Новая версия iOS замедлит процессоры прошлогодних iPhone

Предназначена iOS 13.1 будет для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, в которых, судя по всему, появится функция “управления процессором”. Нововведение позволит операционной системе замедлять работу процессора устройства в случае, если по мнению компании в смартфоне стоит устаревший аккумулятор.

Что интересно, вокруг замедления процессора в iPhone на уровне операционной системы поднялся огромный скандал. Особенно тогда, компания признала, что использует подобные методы для продления жизни смартфонов. Компания тогда рассказала, что делала это для того, чтобы устранить риск неожиданного отключения смартфона при работе от испорченной аккумуляторной батареи. Правда, недовольство пользователей вынудило Apple “дать заднюю” и позволить владельцам смартфонов отключать данную функцию в настройках iPhone.