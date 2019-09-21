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Новая версия iOS замедлит процессоры прошлогодних iPhone

Правда, эту функцию все же можно будет отключить
На этой неделе, примерно в одно время с новым поколением iPhome, Apple выпустила операционную систему iOS 13. Ожидается, что на следующей неделе свое обновление получат и прошлогодние устройства, правда это уже будет iOS 13.1, которая, судя по всему, научится замедлять работу процессора не самых свежих iPhone.

Предназначена iOS 13.1 будет для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, в которых, судя по всему, появится функция “управления процессором”. Нововведение позволит операционной системе замедлять работу процессора устройства в случае, если по мнению компании в смартфоне стоит устаревший аккумулятор.

Что интересно, вокруг замедления процессора в iPhone на уровне операционной системы поднялся огромный скандал. Особенно тогда, компания признала, что использует подобные методы для продления жизни смартфонов. Компания тогда рассказала, что делала это для того, чтобы устранить риск неожиданного отключения смартфона при работе от испорченной аккумуляторной батареи. Правда, недовольство пользователей вынудило Apple “дать заднюю” и позволить владельцам смартфонов отключать данную функцию в настройках iPhone.

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