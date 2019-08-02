Новая версия Samsung Galaxy A50 получит ускоренный процессор

Компания Samsung готовится выпустить новый процессор Exynos 9630 для своих смартфонов среднего уровня. Об этом рассказал профильный ресурс GalaxyClub со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, Samsung уже тестирует Exynos 9630 с кодом S5E9630, но точные сроки выпуска пока неизвестны. Он станет наследником Exynos 9610, который используется в популярном смартфоне Galaxy A50.

Предположительно, Exynos 9630 ляжет в основу недорогого смартфона Samsung Galaxy A51. Чип может перейти на более тонкий техпроцесс — 8 нм, как у текущего флагманского процессора Exynos 9820, которую можно найти в смартфонах серии Galaxy S10. Соответственно, такой процессор предложит большую производительность при меньшем энергопотреблении.

Не исключено появление Exynos 9630 и в обновлённой модели Galaxy A71.