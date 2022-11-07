Новейшая iOS 16 сломала Face ID на некоторых iPhone

Но, как оказалось, в то же время многие владельцы iPhone из-за этого столкнулись с очень неприятной проблемой. После апдейта до последней версии iOS, у них сломалась система Face ID — она просто-напросто перестаёт работать.

Речь идёт о банальной невозможности считать лицо пользователя для разблокировки с его помощью. При попытке воспользоваться функцией, смартфон выдаёт ошибку: «Face ID недоступен, попробуйте настроить Face ID позде».

Отметим, что ранее о проблемах с системой сообщили и тестировщики iOS 15.7.1 Release Candidate. Таким образом, её шлейф тянется ещё со времён последних версий iOS 15.