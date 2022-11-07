Новейшая iOS 16 сломала Face ID на некоторых iPhone

05:03, 07 ноября 2022
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Новейшая iOS 16 сломала Face ID на некоторых iPhoneО проблеме было известно ещё со времён iOS 15
Около двух месяцев назад Apple выпустила iOS 16. С тех пор немало iPhone успели обновиться до свежей версии системы.
Но, как оказалось, в то же время многие владельцы iPhone из-за этого столкнулись с очень неприятной проблемой. После апдейта до последней версии iOS, у них сломалась система Face ID — она просто-напросто перестаёт работать.
Речь идёт о банальной невозможности считать лицо пользователя для разблокировки с его помощью. При попытке воспользоваться функцией, смартфон выдаёт ошибку: «Face ID недоступен, попробуйте настроить Face ID позде».
Отметим, что ранее о проблемах с системой сообщили и тестировщики iOS 15.7.1 Release Candidate. Таким образом, её шлейф тянется ещё со времён последних версий iOS 15.