Новейшая линейка Samsung Galaxy S20 провалилась на фоне предыдущих поколений

Так, если в течение первых двух недель Galaxy S10 продался в количестве примерно 800 тыс штук, в то время как Galaxy S9 вообще показал результат в 1 млн проданных смартфонов за тот же период. В течение первых десяти недель данные показатели у обоих устройств снизились примерно до 200 тыс штук в неделю. Galaxy S20 же не смогла добраться даже до отметки в 200 тыс единиц в свою самую лучшую неделю. А после месяца с дня старта продаж смартфон стал продаваться в количестве менее 100 тыс штук в неделю.

Подобная картина, по мнению экспертов, связана с тем фактом, что Samsung установила слишком высокую цену за новинку, а также то, что в мире бушует эпидемия коронавируса.