Новейшая оболочка Samsung на Android 11 стала доступна для узкого круга пользователей Galaxy S20

К сожалению, никаких данных о старте публичного бета-тестирования оболочки в сети нет. Также нет информации и о нововведениях, которые появятся в обновленной прошивке. Но в момент, когда релиз One UI 3.0 все же состоится, то произойдет это практически во всех регионах мира одновременно.