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Сегодня 14:07
Новейшая оболочка Samsung на Android 11 стала доступна для узкого круга пользователей Galaxy S20
Осталось дождаться старта публичной беты
На сегодняшний день самой актуальной версией фирменной оболочки Samsung — One UI — является One UI 2.5. Но, как оказалось, есть и версия 3.0, которая основывается на базе Android 11 и доступна прямо сейчас для узкого круга пользователей Galaxy S20.
В данном случае речь идет об участниках программы внутреннего бета-тестирования. Таким образом, прямо сейчас новую версию прошивки могут установить все, кто как-либо связан с разработкой приложений. Что интересно, в сети также ходят разговоры о том, что новенькая One UI 3.0 совсем скоро станет доступна и владельцам Galaxy Note 20.
К сожалению, никаких данных о старте публичного бета-тестирования оболочки в сети нет. Также нет информации и о нововведениях, которые появятся в обновленной прошивке. Но в момент, когда релиз One UI 3.0 все же состоится, то произойдет это практически во всех регионах мира одновременно.