Новейшая технология PlayStation 5 и Xbox Series X добралась до смартфонов

В Поднебесной прошла ежегодная конференция Oppo Developers Conference 2021. На ней местный производитель смартфонов рассказывал о множестве интересных проектах, над которыми работают специалисты компании.

Но вместе с этим была представлена и технология ray tracing, запущенная на смартфоне Oppo Reno6 Pro 5G — устройстве, которое уже можно купить и которое работает на базе чипа Dimensity 1200 от MediaTek.

Представители Oppo уже заявили, что её технология трассировки лучей использует в качестве основы API Vulkan. При этом разработка является частью системы ColorOS.

Что интересно, о своём намерении привнести прорывную графическую технологию на смартфоны ранее рассказали в Samsung. Ожидается, что первыми телефонами с её поддержкой станут устройства линейки Galaxy S22.