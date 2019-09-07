Новейшие флагманы Huawei выйдут без приложений Google

Из-за санкций со стороны США, начиная с сентября компании Huawei придётся выпускать новые смартфоны уже без приложений Google. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review.

По данным источника, без приложений Google уже выйдут флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, а также складывающийся Mate X.

На эти смартфону не будут устанавливаться никакие сервисы и приложения Google — от онлайн-магазина Google Play до Chrome, Gmail, YouTube и Google Карт. Также отмечается, что поддержка пакета Google Play Services требуется многим сторонним приложениям для корректной работы.

Смартфоны продолжат использовать Android, но это будет версия с открытым исходным кодом, которую используют для создания различных модификаций.