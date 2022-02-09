Новейшие Samsung Galaxy S22 обновят до Android 16

Всё это также коснётся и новых планшетов бренда — линейки Galaxy Tab S8. При этом что смартфоны, что планшеты будут работать из коробки под управлением Android 12.

Что интересно, корейский гигант решил порадовать своих фанатов. Так, увеличенный срок поддержки получат не только свежие флагманы, но и прошлогодние Galaxy S21, Galaxy S21 SE, Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Таким образом, эти устройства также закончат свой жизненный цикл с Android 16.