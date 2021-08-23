Новейшие складные флагманы Samsung оказались в 10 раз популярнее прошлогоднего Galaxy Z Fold 2

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Новейшие складные флагманы Samsung оказались в 10 раз популярнее прошлогоднего Galaxy Z Fold 2Видимо, технология всё больше заинтересовывает людей
Около двух недель назад Samsung провела презентацию Unpacked, на которой представила сразу два новых складных смартфона — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Устройства получились интересными и, судя по свежей информации, крайне популярными у покупателей.
Так, по данным интернет-инсайдеров, на сегодняшний день общее число предзаказанных складных новинок Samsung составляет около 800 тыс смартфонов. Здесь речь идёт как о версиях залоченных под конкретных операторов, так и о разблокированных модификациях, пишет Gizmochina.
Для сравнения, прошлогодний Galaxy Z Fold 2 в рамках предзаказа приобрели 80 тыс человек — в 10 раз меньшее количество людей.
Отдельно стоит отметить, что молодёжи больше среди покупателей Galaxy Z Flip 3 — их 57% от общего числа предзаказавших. У Galaxy Z Fold 3 этот показатель находится на уровне 49%. Важное уточнение: здесь под «молодёжью» понимаются люди в возрасте от 20 до 30 лет.