Новейшие складные флагманы Samsung оказались в 10 раз популярнее прошлогоднего Galaxy Z Fold 2

Так, по данным интернет-инсайдеров, на сегодняшний день общее число предзаказанных складных новинок Samsung составляет около 800 тыс смартфонов. Здесь речь идёт как о версиях залоченных под конкретных операторов, так и о разблокированных модификациях, пишет Gizmochina.

Для сравнения, прошлогодний Galaxy Z Fold 2 в рамках предзаказа приобрели 80 тыс человек — в 10 раз меньшее количество людей.

Отдельно стоит отметить, что молодёжи больше среди покупателей Galaxy Z Flip 3 — их 57% от общего числа предзаказавших. У Galaxy Z Fold 3 этот показатель находится на уровне 49%. Важное уточнение: здесь под «молодёжью» понимаются люди в возрасте от 20 до 30 лет.