Новейшие складные смартфоны Samsung и Motorola вручную тестируют на прочность в прямом эфире

Эксперимент проводится авторами проекта Mrkeybrd — они решили отказаться от помощи роботов и провести тестирование вручную. На момент написания материала, участники исследования уже совершили тысячи сложений и разложений устройств.

К слову, в ходе теста успела произойти первая неисправность. Механизм складывания в Motorola Razr 40 Ultra дал сбой примерно на 40 000 цикле сложения-разложения.

Это сложно назвать «критической поломкой» — телефон продолжает работать. Но целостность петли ухудшилась до такой степени, что девайс больше не складывается полностью. В то же время Samsung Galaxy Z Flip 5 не испытывал никаких проблем на этом же этапе.