Новейшие складные смартфоны Samsung показали на видео в рабочем состоянии до официального анонса

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Новейшие складные смартфоны Samsung показали на видео в рабочем состоянии до официального анонсаСлишком много утечек допустила Samsung в этом году
Сегодня вечером нас ждёт анонс долгожданных новинок от Samsung — складных Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Но как это часто бывает в последние годы, видео с работающими устройствами появилось в сети сильно раньше положенного.
Так, сразу на нескольких YouTube-каналах начало появляться одно и то же видео. На нём неизвестный автор пользуется попеременно и новеньким Z Fold 3, и Z Flip 3. Ролики методично удаляются, но на их месте появляются новые, на других каналах.
Отметим, что по последним данным, Samsung Galaxy Z Fold 3 получит внешний 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей и внутренний на экран на 7,5 дюймов. В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Galaxy Z Flip 3, в свою очередь, оснастят 1,9-дюймовым экраном на внешней стороне и 6,7-дюймовым полноценным складным дисплеем.
Насколько верны слухи — узнаем уже совсем скоро. Galaxy Unpacked состоится уже сегодня, 11 августа, в 17:00 по московскому времени.