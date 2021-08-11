Новейшие складные смартфоны Samsung показали на видео в рабочем состоянии до официального анонса

Слишком много утечек допустила Samsung в этом году

Сегодня вечером нас ждёт анонс долгожданных новинок от Samsung — складных Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Но как это часто бывает в последние годы, видео с работающими устройствами появилось в сети сильно раньше положенного.