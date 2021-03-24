Новейший Android 11 «сломал» стабильность флагманского Xiaomi Mi 10T Pro

Об этом сообщил(https://www.notebookcheck.net/Trouble-in-paradise-MIUI-12-1-2-Android-11-for-the-Xiaomi-Mi-10T-Pro-is-plagued-by-multiple-bugs.529001.0.html0 автор NotebookCheck, который сам столкнулся с рядом проблем и проанализировал, на какие ошибки в прошивке обращают внимание другие пользователи. В результате был сформирован целый список неисправностей. Так, согласно ему, в смартфонах после обновления встречаются проблемы с откликом сканера отпечатков пальцев. Причем речь может идти как о задержке, так и полном отсутствии реагирования. Кроме того, эта ситуация то возникает, то исчезает, и процесс этот непредсказуем.

Пользователи жалуются и на то, что обновления различных программ и оповещений в фоновом режиме беспорядочны. Критические сбои, в свою очередь, случаются в рандомном порядке, у некоторых же каждый 3-4 дня. Также владельцы Mi 10T Pro столкнулись после обновления с поломкой полноэкранных жестов, однако в этом случае помогает перезагрузка. Еще отмечаются общие задержки и замедление работы.