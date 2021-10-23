Новейший Android 12 начал выводить из строя смартфоны Google

По словам владельцев устройств, их девайсы начали очень странно себя вести после обновления системы. Более того, нашлись и те, чьи аппараты начали уходить в бесконечную загрузку (bootloop).

Из менее серьёзных проблем апдейта называются регулярные сбои (даже после сброса настроек до заводских), некорректная работа приложений на постоянной основе и т.д.

Напомним, что установить Android 12 могут все владельцы Google Pixel начиная с моделей 2018 года. К ним относятся как уже старенькие Pixel 3, так и новейшие Pixel 4a, Pixel 5 и 5a.

Теперь осталось дождаться официального релиза новейших флагманов поискового гиганта — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Интересно, на этих смартфонах Android 12 ведёт таким же образом?