Новейший Android 12 начали тестировать на прошлогодних смартфонах Xiaomi

Так, согласно опубликованным данным, изначально тестировать следующую версию Android в китайской компании начали на флагманских моделях, в числе которых Mi 11 Ultra, Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro, K40 Pro+ и Redmi K40. Во внутреннем тестировании участвуют более 13 моделей. Сейчас же источники поделились, что специалисты Xiaomi начали тестировать операционную систему и на прошлогодних смартфонах. В частности, речь о Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro.