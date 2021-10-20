Новейший Android 12 уже можно установить на первые смартфоны

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Новейший Android 12 уже можно установить на первые смартфоныДо конца 2021 года их число должно заметно увеличиться
Накануне вечером Google провела презентацию, на которой представила свой новые флагманы — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но вместе с этим, компания также объявила о выходе новейшего Android 12 на первые смартфоны.
Как всегда, пока что это лишь устройства линейки Pixel. Если быть точнее, то самые новые модели, начиная от Pixel 3 и 3 XL. Об этом говорится в официальном блоге Google.
Отметим, что ещё 4 октября поисковый гигант опубликовал исходный код в Android Open Source Project. Но несмотря на это, до последнего свежая версия «зелёного робота» оставалась недоступной даже владельцам собственных смартфонов компании.
Напомним, что прямо сейчас тестирование Android 12 проводится как минимум на некоторых устройствах Samsung. При этом уже известно о релизе новинки для телефонов Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi, но «позднее в этом году».