Новейший Android 12 уже можно установить на первые смартфоны

Как всегда, пока что это лишь устройства линейки Pixel. Если быть точнее, то самые новые модели, начиная от Pixel 3 и 3 XL. Об этом говорится в официальном блоге Google.

Отметим, что ещё 4 октября поисковый гигант опубликовал исходный код в Android Open Source Project. Но несмотря на это, до последнего свежая версия «зелёного робота» оставалась недоступной даже владельцам собственных смартфонов компании.