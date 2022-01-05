Новейший Android 12 запустили на флагмане Samsung 11-летней давности

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Новейший Android 12 запустили на флагмане Samsung 11-летней давностиВот это настоящее чудо
Samsung совсем недавно начала «выкатывать» свежий Android на свои флагманы последних лет. В то же время энтузиасты выпустили апдейт для устройства компании, которое вышло в далёком 2011 году.
Речь идёт о Samsung Galaxy S2, на котором запустили Android 12. Как ни странно, порт LineageOS 19.0 более-менее работоспособен, несмотря на то, что телефон основан на стареньком двухъядерном процессоре Exynos 4210 и имеет лишь 1 ГБ оперативной памяти.
На данный момент на Galaxy S2 на базе последней версии Android работает:
- RIL (телефон/SMS)
- Аудио
- Bluetooth (аудио и гарнитура)
- Wi-Fi
- IMEI
- Сенсорные клавиши
- Аппаратный кодировщик/декодер
- Дисплей
- DRM, например, для Netflix
- Принудительное использование Selinux
- BitGapps
- Magisk v23.0
- FM-радио (с помощью Spirit2)
Работает с переменным успехом:
- BLN
- Фото на камеру (только один раз, после второго использования происходит сбой до перезагрузки)
- Датчики (иногда работают)
Не работает:
- AGPS
- Видеосъёмка
- PowerHAL
- LiveDisplay
- Поддержка MicroG
Источник: PhoneArena