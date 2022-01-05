Новейший Android 12 запустили на флагмане Samsung 11-летней давности

Речь идёт о Samsung Galaxy S2, на котором запустили Android 12. Как ни странно, порт LineageOS 19.0 более-менее работоспособен, несмотря на то, что телефон основан на стареньком двухъядерном процессоре Exynos 4210 и имеет лишь 1 ГБ оперативной памяти.

На данный момент на Galaxy S2 на базе последней версии Android работает:

RIL (телефон/SMS)

Аудио

Bluetooth (аудио и гарнитура)

Wi-Fi

IMEI

Сенсорные клавиши

Аппаратный кодировщик/декодер

Дисплей

DRM, например, для Netflix

Принудительное использование Selinux

BitGapps

Magisk v23.0

FM-радио (с помощью Spirit2)

Работает с переменным успехом:

BLN

Фото на камеру (только один раз, после второго использования происходит сбой до перезагрузки)

Датчики (иногда работают)

Не работает: