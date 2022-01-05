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Новейший Android 12 запустили на флагмане Samsung 11-летней давности

Вот это настоящее чудо
Samsung совсем недавно начала «выкатывать» свежий Android на свои флагманы последних лет. В то же время энтузиасты выпустили апдейт для устройства компании, которое вышло в далёком 2011 году.
Новейший Android 12 запустили на флагмане Samsung 11-летней давности

Речь идёт о Samsung Galaxy S2, на котором запустили Android 12. Как ни странно, порт LineageOS 19.0 более-менее работоспособен, несмотря на то, что телефон основан на стареньком двухъядерном процессоре Exynos 4210 и имеет лишь 1 ГБ оперативной памяти.

На данный момент на Galaxy S2 на базе последней версии Android работает:

  • RIL (телефон/SMS)
  • Аудио
  • Bluetooth (аудио и гарнитура)
  • Wi-Fi
  • IMEI
  • Сенсорные клавиши
  • Аппаратный кодировщик/декодер
  • Дисплей
  • DRM, например, для Netflix
  • Принудительное использование Selinux
  • BitGapps
  • Magisk v23.0
  • FM-радио (с помощью Spirit2)

Работает с переменным успехом:

  • BLN
  • Фото на камеру (только один раз, после второго использования происходит сбой до перезагрузки)
  • Датчики (иногда работают)

Не работает:

  • AGPS
  • Видеосъёмка
  • PowerHAL
  • LiveDisplay
  • Поддержка MicroG
Источник: PhoneArena
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