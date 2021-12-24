Новейший бюджетный iPhone SE 3 выйдет весной 2022 года и будет стоить дешевле 30 тысяч рублей

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Новейший бюджетный iPhone SE 3 выйдет весной 2022 года и будет стоить дешевле 30 тысяч рублейИнтересно, получит ли аппарат дизайн последних поколений iPhone?
Прошло почти 2 года с анонса iPhone SE (2020). С тех пор устройство успело устареть, что вызывает ряд вопросов у пользователей, особенно касающиеся сроков релиза следующего поколения аппарата.
И, если верить интернет-инсайдерам из Китая, Apple совсем скоро представит новый iPhone SE. По данным источников, связанных с цепочкой поставок комплектующих для различных компаний, условный iPhone SE 3 стоит ждать уже в первой половине 2022 года.
В основу девайса ляжет чип Apple A15, который прямо сейчас установлен в новейший iPhone 13. При этом, в отличие от актуального флагмана, новый iPhone SE будет стоить в районе 400 долларов или 29 тыс рублей.
Источник: MyDrivers