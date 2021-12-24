Новейший бюджетный iPhone SE 3 выйдет весной 2022 года и будет стоить дешевле 30 тысяч рублей

И, если верить интернет-инсайдерам из Китая, Apple совсем скоро представит новый iPhone SE. По данным источников, связанных с цепочкой поставок комплектующих для различных компаний, условный iPhone SE 3 стоит ждать уже в первой половине 2022 года.

В основу девайса ляжет чип Apple A15, который прямо сейчас установлен в новейший iPhone 13. При этом, в отличие от актуального флагмана, новый iPhone SE будет стоить в районе 400 долларов или 29 тыс рублей.