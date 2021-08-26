Новейший флагман Google Pixel 5a сравнили по качеству снимков с Samsung Galaxy S21 Ultra

Новейший флагман Google Pixel 5a сравнили по качеству снимков с Samsung Galaxy S21 UltraВ новости есть видеосравнение
Отметим, что оба смартфона являются флагманскими, но стоимость устройства Google куда более низкая — 450 долларов против 1200.
Камера Google Pixel 5a состоит из двух модулей: 12,2 Мп с фокусным расстоянием на 27 миллиметров, и ультраширокоугольный на 16 Мп. Что касается Samsung Galaxy S21 Ultra, он получил основной сенсор на 108 Мп, широкоугольный на 12 Мп и два 10 Мп модуля. Селфи-камера в Pixel 5a имеет 8 Мп, тогда как в флагмане Samsung — 40 Мп.
В ходе сравнительного обзора автор признал, что с учетом существенной разницы в стоимости Pixel 5a проявил себя довольно хорошо. Да, конечно, до Galaxy S21 Ultra он не дотягивает, однако следует иметь ввиду, что он оснащен более старыми модулями, в отличии от конкурента. Вердикт был таков: разница между фотовозможностями устройств не так ощутима, как разница в стоимости.