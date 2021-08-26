Новейший флагман Google Pixel 5a сравнили по качеству снимков с Samsung Galaxy S21 Ultra

Отметим, что оба смартфона являются флагманскими, но стоимость устройства Google куда более низкая — 450 долларов против 1200.

Камера Google Pixel 5a состоит из двух модулей: 12,2 Мп с фокусным расстоянием на 27 миллиметров, и ультраширокоугольный на 16 Мп. Что касается Samsung Galaxy S21 Ultra, он получил основной сенсор на 108 Мп, широкоугольный на 12 Мп и два 10 Мп модуля. Селфи-камера в Pixel 5a имеет 8 Мп, тогда как в флагмане Samsung — 40 Мп.