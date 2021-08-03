Новейший флагман Google Pixel 6 Pro впервые показали во включённом состоянии

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Новейший флагман Google Pixel 6 Pro впервые показали во включённом состоянииВозможно, самый таинственный телефон за последнее время
Накануне вечером Google очень странным образом анонсировала свою новую флагманскую линейку Google Pixel 6. Компания практически ничего не рассказала обо устройствах. Известно лишь то, в их основу ляжет собственный чип Google Tensor, а также то, какие камеры будут использованы в разных моделях.
К счастью, на портале SlashLeaks уже можно найти фотографии с включённым Pixel 6 Pro. На них устройство находится в меню «О смартфоне». По нему можно понять, что телефон получит поддержку двух SIM-карт.
Также видно, что снимок сделан участником программы предварительного тестирования Google Insider. На это намекает данные Google-аккаунта пользователя.
Напомним, что согласно официальным данным, Google Pixel 6 Pro получит 6,7-дюймовый QuadHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Что же касательно цены и даты выхода смартфона — об этом пока ничего неизвестно. Ожидается, что старт продаж устройства состоится традиционно в октябре.