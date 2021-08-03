Новейший флагман Google Pixel 6 Pro впервые показали во включённом состоянии

Также видно, что снимок сделан участником программы предварительного тестирования Google Insider. На это намекает данные Google-аккаунта пользователя.

Напомним, что согласно официальным данным, Google Pixel 6 Pro получит 6,7-дюймовый QuadHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Что же касательно цены и даты выхода смартфона — об этом пока ничего неизвестно. Ожидается, что старт продаж устройства состоится традиционно в октябре.