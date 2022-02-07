Новейший флагман Honor 60 SE представят уже завтра

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Новейший флагман Honor 60 SE представят уже завтраНаконец-то ожидание фанатов придёт к своему логическому финалу
В конце 2021 года Honor анонсировала свои новейшие флагманы — Honor 60 и Honor 60 Pro. Тогда же по сети ходили слухи о якобы скором анонсе более доступного Honor 60 SE.
И вот, судя по всему, день, когда это произойдёт, настал. Сегодня исполнительный директор Honor China Цзян Хайронг Харрисон заявил в своём Weibo-аккаунте, что уже завтра китайский бренд представит новинку в линейке Honor 60.
По данным инсайдеров, этой новинкой станет долгожданный Honor 60 SE. При этом само название аппарата до сих пор не подтверждено.
Ожидается, что смартфон будет основан на Dimensity 900 от MediaTek, иметь быструю зарядку на 66 Вт и как минимум 8 ГБ-версию.
Источник: Gizmochina