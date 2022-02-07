Новейший флагман Honor 60 SE представят уже завтра

И вот, судя по всему, день, когда это произойдёт, настал. Сегодня исполнительный директор Honor China Цзян Хайронг Харрисон заявил в своём Weibo-аккаунте, что уже завтра китайский бренд представит новинку в линейке Honor 60.

По данным инсайдеров, этой новинкой станет долгожданный Honor 60 SE. При этом само название аппарата до сих пор не подтверждено.

Ожидается, что смартфон будет основан на Dimensity 900 от MediaTek, иметь быструю зарядку на 66 Вт и как минимум 8 ГБ-версию.