Новейший флагман Realme будет работать на прошлогоднем процессоре

Смартфон получил 6,6-дюймовый Full HD+ экран с двойной селфи-камерой 32+8-Мп. X3 SuperZoom оборудовали энергоемким аккумулятором на 4200 мАч с 30-Вт зарядкой Dart Charge. Кроме того, смартфон получил поддержку быстрой зарядки SuperDart на 65 Вт. Что касается фотовозможностей, устройство оснастили четырехмодульной камерой на 64 Мп. Сердцем устройства послужил прошлогодний процессор Snapdragon 855+. Флагман имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

Смартфон уже доступен для предварительного заказа на европейском рынке, тогда как начало продаж запланировано на 2 июня. Компания оценила новый флагман в 499 евро или 38,7 тыс рублей.