Новейший флагманский чип Snapdragon 895 будет производить Samsung

Но, как оказалось, уже в 2021 году Samsung может стать компанией, которая будет сама производить чипы Snapdragon. Причём не абы какие, а флагманские — Snapdragon 895, пишет NotebookCheck.

Грядущая новинка, как и собственная SoC Exynos 2200, будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса, что должно сделать их гораздо более энергоэффективными при возросшей производительности.

По информации издания, право производить чипы Snapdragon компания Samsung «перехватила» у TSMC. Что может выйти из неожиданного сотрудничества корейского IT-гиганта с Qualcomm — нам лишь предстоит узнать.