Новейший флагманский чип Snapdragon 895 будет производить Samsung

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Новейший флагманский чип Snapdragon 895 будет производить SamsungКомпания выиграла такое право, обойдя TSMC
Для любителей смартфонов не секрет противостояние Qualcomm и Samsung в вопросе мобильных чипов. Немало пользователей предпочитают даже покупать смартфоны корейской компании, продаваемые в США, сугубо из-за использования в них SoC Snapdragon.
Но, как оказалось, уже в 2021 году Samsung может стать компанией, которая будет сама производить чипы Snapdragon. Причём не абы какие, а флагманские — Snapdragon 895, пишет NotebookCheck.
Грядущая новинка, как и собственная SoC Exynos 2200, будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса, что должно сделать их гораздо более энергоэффективными при возросшей производительности.
По информации издания, право производить чипы Snapdragon компания Samsung «перехватила» у TSMC. Что может выйти из неожиданного сотрудничества корейского IT-гиганта с Qualcomm — нам лишь предстоит узнать.