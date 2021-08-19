Телефоны
Сегодня в 15:28

Новейший флагманский смартфон Google Pixel 5a оказался склонным к перегреву

Он нагревается во время записи видео
17 августа Google анонсировала свой флагманский Pixel 5a 5G. Уже сейчас пользователи начали выявлять некоторые неприятные особенности устройства.
Новейший флагманский смартфон Google Pixel 5a оказался склонным к перегреву

В частности, первые владельцы Pixel 5a 5G пожаловались на то, что смартфон перегревается во время записи видео. Они отмечают, что такая ситуация происходит вне зависимости от того, в каком качестве происходит съемка — нагревается и в максимальном режиме 4K при 60 к/с, а также в 4K при 30 к/с.

На данный момент неизвестно, у всех ли пользователей новейшего флагмана наблюдается данная проблема, и в чем причина такого поведения смартфона. Судя по тому, что процессор Snapdragon 765G, на базе которого и работает новинка, не замечен в перегреве на других устройствах, проблема может крыться в прошивке.