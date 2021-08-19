Новейший флагманский смартфон Google Pixel 5a оказался склонным к перегреву

В частности, первые владельцы Pixel 5a 5G пожаловались на то, что смартфон перегревается во время записи видео. Они отмечают, что такая ситуация происходит вне зависимости от того, в каком качестве происходит съемка — нагревается и в максимальном режиме 4K при 60 к/с, а также в 4K при 30 к/с.

На данный момент неизвестно, у всех ли пользователей новейшего флагмана наблюдается данная проблема, и в чем причина такого поведения смартфона. Судя по тому, что процессор Snapdragon 765G, на базе которого и работает новинка, не замечен в перегреве на других устройствах, проблема может крыться в прошивке.