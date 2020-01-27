Новейший флагманский смартфон Huawei снова упал в цене

Речь идет о Huawei Mate 30 5G, который прямо сейчас в Китае в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной можно приобрести за 670 долларов. Это достаточно низкая цена, учитывая тот факт, что буквально пару месяцев назад, на старте, устройство оценивали в 720 долларов — то есть цена скидки прямо сейчас составляет 50 долларов от изначальной цены.