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Новейший флагманский смартфон Huawei снова упал в цене
И это несмотря на завидную популярность устройства
Huawei Mate 30 — один из самых интересных осенних флагманов ушедшего 2019 года. Единственной заметной проблемой устройства можно назвать отсутствие у него сервисов Google, в остальном же Huawei в очередной раз смогла прыгнуть выше головы. Но, как ни странно, даже при достаточно заметной популярности своего флагмана, компания приняла решение снизить цену на его максимально заряженную версию.
Речь идет о Huawei Mate 30 5G, который прямо сейчас в Китае в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной можно приобрести за 670 долларов. Это достаточно низкая цена, учитывая тот факт, что буквально пару месяцев назад, на старте, устройство оценивали в 720 долларов — то есть цена скидки прямо сейчас составляет 50 долларов от изначальной цены.
Важно понимать, что таким образом компания ни в коем случае не пытается продать неликвидный аппарат — по имеющимся данным, Huawei Mate 30 5G пользуется огромной популярностью. Шутка ли, китайский техногигант еще на старте продаж хвастался тем фактом, что ему удалось реализовать смартфонов на 140 млн долларов всего лишь за 1 минуту.