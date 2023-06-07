Новейший флагманский смартфон Realme поступит в продажу в России уже 15 июня

Новейший флагманский смартфон Realme поступит в продажу в России уже 15 июняИ сможет похвастаться впечатляющими возможностями зарядки
Realme, готовит к запуску свой новый флагманский смартфон — Realme GT3. Россия станет первой страной, где новинка будет доступна для покупки уже 15 июня.
Представители Realme отметили, что преемник GT Neo 5, Realme GT3, станет очень интересной новинкой, особенно с точки зрения возможностей быстрой зарядки.
Благодаря новым технологиям, разработанным в компании, смартфон с аккумулятором ёмкостью 4600 мАч можно будет зарядить с 0 до 20% всего за 80 секунд, до 50% — за 4 минуты, а полная зарядка займёт всего 9 минут 30 секунд.
Безопасность аккумулятора обеспечивает жидкостная система охлаждения и 60 уровней защиты, что позволяет сохранять ёмкость батареи не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки. Это в два раза превышает отраслевой стандарт.
Старт продаж новинки намечен на 15 июня. При этом дополнительные сведения о характеристиках и стоимости станут известны ближе к этой дате.