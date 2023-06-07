Новейший флагманский смартфон Realme поступит в продажу в России уже 15 июня

Безопасность аккумулятора обеспечивает жидкостная система охлаждения и 60 уровней защиты, что позволяет сохранять ёмкость батареи не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки. Это в два раза превышает отраслевой стандарт.

Старт продаж новинки намечен на 15 июня. При этом дополнительные сведения о характеристиках и стоимости станут известны ближе к этой дате.