Новейший фотофлагман Huawei P40 Pro оказался менее востребованным на родине, чем недорогой iPhone SE (2020)

Так, например, согласно данным популярного китайского онлайн-магазина Jingdong, с момента старта предзаказа, iPhone SE (2020) уже предзаказало более 340 тыс человек, в то время как флагман Huawei в свой первый день предзаказа смог собрать вокруг себя лишь 20 тыс пользователей, желающих приобрести смартфон. За четыре дня число предзаказавших достигло всего лишь 80 тыс человек, что все еще куда скромнее, чем результаты Apple.

Напомним, что iPhone SE (2020) построен на базе флагманского процессора Apple A13 Bionic, который компания прежде устанавливала лишь в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. При этом устройство получило дизайн от iPhone 8, в том числе и фирменную кнопку Home со сканером отпечатка пальцев TouchID. Цена новинки составляет 399 долларов за минимальную версию, полноценный старт продаж намечен уже на 24 апреля текущего года.