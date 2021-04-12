Новейший iPhone 13 получит подэкранный Touch ID и, возможно, лишится портов

На этот раз, например, интернет-источник под ником McGuire Wood рассказал, что новые смартфоны Apple смогут похвастаться подэкранным Touch ID. По его данным, прямо сейчас в стенах компании разрабатывается API для работы сразу нескольких методов аутентификации, в том числе и сканер отпечатка пальцев.

При этом он также допускает, что Apple перенесёт внедрение новой возможности на 2022 год из-за из-за дефицита комплектующих, с которым столкнулся рынок из-за пандемии.

Вместе с тем тот же инсайдер сообщает, что в яблочной компании рассматривают возможность отказа от портов в iPhone 13 Pro Max. Это может стать реальностью, так как ещё в 2020 году купертиновцы представили беспроводную зарядку MagSafe.