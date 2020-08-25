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Новейший недорогой iPhone SE станет еще дешевле
Что явно порадует любителей доступных смартфонов от Apple
Совсем недавно Apple представила свой новый недорогой смартфон - iPhone SE (2020). Устройство стало идейным продолжением вышедшего в 2016 году доступного iPhone в устаревшем на момент выхода корпусе. И вот, судя по последним данным, компания уже менее, чем через год после выхода новинки, намерена сделать ее еще дешевле.
Так, если верить интернет-инсайдеру под ником Apple Lab, уже совсем скоро, сразу же после выхода линейки iPhone 12, более старые устройства (новый iPhone SE и iPhone XR) упадут в цене. При этом, что важно, достаточно авторитетный в мире утечек пользователь сообщает, что данная информация идет по “официальной линии”.
Обновленные цены на iPhone SE (2020) и iPhone XR будут составлять 350 долларов (вместо прежних 400) и 500 долларов (вместо прежних 550) соответственно. Также источник сообщил, что цена базовых версий iPhone 12 и 12 Pro составит 700 и 1 000 долларов.