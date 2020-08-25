Новейший недорогой iPhone SE станет еще дешевле

Так, если верить интернет-инсайдеру под ником Apple Lab, уже совсем скоро, сразу же после выхода линейки iPhone 12, более старые устройства (новый iPhone SE и iPhone XR) упадут в цене. При этом, что важно, достаточно авторитетный в мире утечек пользователь сообщает, что данная информация идет по “официальной линии”.

Обновленные цены на iPhone SE (2020) и iPhone XR будут составлять 350 долларов (вместо прежних 400) и 500 долларов (вместо прежних 550) соответственно. Также источник сообщил, что цена базовых версий iPhone 12 и 12 Pro составит 700 и 1 000 долларов.