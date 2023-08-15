Новенькая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 5 оказалась лучше предшественницы по ремонтопригодности

Новенькая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 5 оказалась лучше предшественницы по ремонтопригодностиИ это не может не радовать
В прошлом году смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 получил невысокий балл по ремонтопригодности от PBKReviews — всего 4/10.
Как показала себя новая модель Galaxy Z Flip5? Гораздо лучше — она заслужила 7,5/10.
Основная причина такого улучшения заключается в том, что Samsung использовала специальные ленты для извлечения двух аккумуляторов, в то время как в прошлом году они были просто приклеены.
Напомним, что маленький аккумулятор в верхней части имеет ёмкость 1000 мАч, а в нижней — 2700 мАч.
Кроме того, прочие детали стали проще для замены. Однако есть и некоторые «ловушки» — например, 10-мегапиксельная фронтальная камера всё ещё приклеена. Но что более важно, процесс замены складного внутреннего экрана теперь также упростился.
Galaxy Z Flip 5 оснащён полностью переработанной петлёй, которая позволяет телефону складываться без зазора, причём делать это иначе.