Новенькие iPhone 13 будут толще предшественников

Стоит, правда, отметить, что наибольшее изменение в блоке основной камеры намечается лишь в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — просто iPhone 13 и 13 mini тоже получат их, но это практически не будет заметно.

Напомним, что новому поколению смартфонов от Apple приписывают множество интересных фишек. Но главной из них должна стать поддержка частоты обновления экрана 120 Гц.