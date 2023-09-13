Новенькие Pixel 8 лишатся главного недостатка смартфонов Google на фирменном процессоре Tensor

Согласно утечкам, Tensor G3 будет использовать технологию FOWLP, разработанную Samsung. Она обещает улучшить теплоотвод и повысить производительность.

В предыдущих моделях Pixel, оснащённых процессорами Tensor, наблюдались проблемы с перегревом, что снижало общую производительность устройства.

Однако свежая разработка Samsung позволит уменьшить толщину чипов, что улучшит теплоотвод и сделает процессор более эффективным.

Tensor G3 будет основан на 4-нм техпроцессе корейского гиганта и будет содержать одно ядро Cortex-X3, четыре ядра Cortex-A715 и четыре ядра Cortex-A510.

Хотя процессор и не будет использовать новейшую архитектуру ARMv9.2, он всё равно окажется быстрее и эффективнее своего предшественника.