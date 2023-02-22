Новенькие Samsung Galaxy S23 оказались почти в два раза популярнее Galaxy S22 на старте

И это вполне ожидаемо вызвало повышенный интерес среди пользователей. Так, например, по данным аналитиков, в период со 2 по 16 февраля количество предзаказов на серию во Франции удвоилось по сравнению с предварительными заказами на серию Galaxy S22 за тот же период.

В Индии серия Galaxy S23 получила 140 000 предзаказов в течение первых 24 часов, а в Южной Корее за семь дней их было зарегистрировано 1,09 млн. И да, Galaxy S23 превзошёл своего предшественника, Galaxy S22, в обеих странах.

Сообщается также, что 60% покупателей выбирают Galaxy S23 Ultra. Как минимум, есть официальные подтверждения этого на корейском рынке.