Новенькие Xiaomi 13 могут стать дороже предшественников. И этому нашли оправдание

Новенькие Xiaomi 13 могут стать дороже предшественников. И этому нашли оправданиеНо далеко не все согласны с твёрдостью этих аргументов
По данным китайского издания MyDrivers, флагманские Xiaomi 13 станут дороже, чем прошлогодние модели.
Фото: xiaomiui.net
Сообщается, что речь идёт примерно о 20%-росте. Так, если в прошлом году за базовый Xiaomi 12 8/128 ГБ просили 3700 юаней, то за такой же Xiaomi 13 попросят уже 4500 юаней. В переводе на рубли это 31,1 тыс и 38 тыс рублей соответственно.
Инсайдеры сообщают, что достаточно резкий рост цены связан сразу с несколькими факторами. Самый главный — внедрение в устройства аппаратных новшеств, которые увеличили стоимость компонентов.
Также не стоит забывать, что из-за ситуации в мире, затраты на разработку и производство также выросли. Ещё одной причиной увеличения цены стало возвращение COVID-19 в Китай.
Отметим, что в самом Китае идут бурные обсуждения в связи с подорожанием Xiaomi 13. Кто-то считает, что у компании не было выбора и это вполне логичный шаг. Но нашлись и те фанаты, которые называют данный шаг Xiaomi необоснованным.