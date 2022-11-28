Новенькие Xiaomi 13 могут стать дороже предшественников. И этому нашли оправдание

Сообщается, что речь идёт примерно о 20%-росте. Так, если в прошлом году за базовый Xiaomi 12 8/128 ГБ просили 3700 юаней, то за такой же Xiaomi 13 попросят уже 4500 юаней. В переводе на рубли это 31,1 тыс и 38 тыс рублей соответственно.

Инсайдеры сообщают, что достаточно резкий рост цены связан сразу с несколькими факторами. Самый главный — внедрение в устройства аппаратных новшеств, которые увеличили стоимость компонентов.

Также не стоит забывать, что из-за ситуации в мире, затраты на разработку и производство также выросли. Ещё одной причиной увеличения цены стало возвращение COVID-19 в Китай.

Отметим, что в самом Китае идут бурные обсуждения в связи с подорожанием Xiaomi 13. Кто-то считает, что у компании не было выбора и это вполне логичный шаг. Но нашлись и те фанаты, которые называют данный шаг Xiaomi необоснованным.