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Новенький «безрамочный» флагман Xiaomi Mi Mix 4 засветился в базе данных регулятора
Неужели скоро состоится очередной анонс?
В сети появилась информация о том, что Xiaomi сертифицировало новое устройство в китайском 3C. Внезапно, речь идёт о новом смартфоне в флагманской «безрамочной» линейке Mi Mix.
Несмотря на то, что совсем недавно компания уже анонсировала Mi Mix Fold — свой первый складной телефон — уже совсем скоро может быть представлен Mi Mix 4. В отличие от предшественника, новый смартфон получит более традиционный форм-фактор, пишет MyDrivers.
Пока что о девайсе известно не так уж и много. Сертификация 3C подтвердила использование двух аккумуляторов в аппарате, по 2430 мАч каждый. Также прежние утечки утверждали, что Mi Mix 4 получит подэкранную фронтальную камеру.
Единственное, практически наверняка можно быть утверждать то, что в качестве основы для смартфона будет выбран Snapdragon 888 от Qualcomm.