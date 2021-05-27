Новенький «безрамочный» флагман Xiaomi Mi Mix 4 засветился в базе данных регулятора

Несмотря на то, что совсем недавно компания уже анонсировала Mi Mix Fold — свой первый складной телефон — уже совсем скоро может быть представлен Mi Mix 4. В отличие от предшественника, новый смартфон получит более традиционный форм-фактор, пишет MyDrivers.

Пока что о девайсе известно не так уж и много. Сертификация 3C подтвердила использование двух аккумуляторов в аппарате, по 2430 мАч каждый. Также прежние утечки утверждали, что Mi Mix 4 получит подэкранную фронтальную камеру.

Единственное, практически наверняка можно быть утверждать то, что в качестве основы для смартфона будет выбран Snapdragon 888 от Qualcomm.