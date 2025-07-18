Новенький Galaxy Z Fold 7 оказался самым тонким складным смартфоном в мире

Опубликовано 18 июля 2025, 09:031 мин.
Новенький Galaxy Z Fold 7 оказался самым тонким складным смартфоном в миреОбойдя конкурента на 0,01 мм
Samsung Galaxy Z Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире, обойдя конкурентов буквально на доли миллиметра.
Хотя ранее HONOR заявляла, что их Magic V5 толщиной 8,8 мм в сложенном виде удерживает рекорд, недавние сравнения показали обратное. Galaxy Z Fold 7 оказался чуть тоньше — 8,79 мм, согласно измерениям инсайдера Ice Universe. Разница минимальна и составляет 0,01 мм.
Стоит отметить, что заявленная HONOR толщина 8,8 мм относится только к белой версии Magic V5, без учета пленок и выступающего модуля камеры. В реальных условиях в других цветах корпус может быть толще. При этом компания настаивает на корректности своих измерений, ссылаясь на лабораторные стандарты.
Фактически, к слову, оба устройства очень близки по толщине, и для обычного пользователя разница окажется незаметной.