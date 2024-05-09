Новенький Google Pixel 8a можно будет найти даже если батарея разрядится до 0%

Эти устройства шифруют и отправляют данные о местоположении потерянного устройства на серверы Google, обеспечивая конфиденциальность передачи данных.

Большинство устройств Android не могут отправлять сигналы Bluetooth, когда они выключены или их батарея полностью разряжена.

Функция Powered-Off Finding в Pixel 8a обеспечивается поддержкой Android API, которая позволяет системе отправлять предварительно вычисленные сигналы сети Find My Device на чип Bluetooth.

Отметим, что это делает Pixel 8a одним из немногих смартфонов среднего класса с подобной технологией.