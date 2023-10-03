Новенький Honor X50 GT выпустят и с плоским, и со скруглённым дисплеем

«Плоскоэкранная» версия будет доступна для покупки в Интернете, а версия с изогнутым дисплеем лишь в офлайн-магазинах.

Honor X50 GT сочетает в себе дизайнерские элементы Mate X3 и X50. Что касается характеристик, ожидается, что устройство сохранит некоторые функции оригинальной модели X50.

Так, X50 оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, яркостью 1200 нит и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и предлагает конфигурации до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная — 8 Мп.