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18:19, 03 октября 2023
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Новенький Honor X50 GT выпустят и с плоским, и со скруглённым дисплеем

На любой вкус, в общем

Honor готовится представить новую модель своей серии X50 — X50 GT. Согласно информации от инсайдера Wangzai, смартфон будет доступен в двух версиях: с плоским и с изогнутым экраном.

«Плоскоэкранная» версия будет доступна для покупки в Интернете, а версия с изогнутым дисплеем лишь в офлайн-магазинах.

Honor X50 GT сочетает в себе дизайнерские элементы Mate X3 и X50. Что касается характеристик, ожидается, что устройство сохранит некоторые функции оригинальной модели X50.

Так, X50 оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, яркостью 1200 нит и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и предлагает конфигурации до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная — 8 Мп.

Источник:Gizmochina
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