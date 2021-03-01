Новенький iPhone 13 Pro получит рекордный объём памяти

Что интересно, это не первая подобная утечка. Ранее в январе 2021 года Front Page Tech уже заявляло о том, что грядущий iPhone 13 оснастят Терабайтным хранилищем, пишет 9to5Mac. Ожидается, что столь объёмную встроенную память получат лишь самые дорогие модели смартфона, а именно iPhone 13 Pro и Pro Max.

Напомним, что также новеньким iPhone приписывают экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также возвращение сканера отпечатка пальцев Touch ID. Анонс устройств, как и всегда, должен состояться уже ближайшей осенью.