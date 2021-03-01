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Новенький iPhone 13 Pro получит рекордный объём памяти
Раньше такого iPhone себе не позволял
Аналитики из Wedbush, основываясь на данных из цепи поставок Apple, заявили, что яблочная компания оснастит iPhone 13 Pro внутренним накопителем вплоть до 1 ТБ. Для сравнения, iPhone 12 в максимальной версии и комплектации имел лишь 512 ГБ внутреннего хранилища.
Что интересно, это не первая подобная утечка. Ранее в январе 2021 года Front Page Tech уже заявляло о том, что грядущий iPhone 13 оснастят Терабайтным хранилищем, пишет 9to5Mac. Ожидается, что столь объёмную встроенную память получат лишь самые дорогие модели смартфона, а именно iPhone 13 Pro и Pro Max.
Напомним, что также новеньким iPhone приписывают экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также возвращение сканера отпечатка пальцев Touch ID. Анонс устройств, как и всегда, должен состояться уже ближайшей осенью.