Новенький недорогой iPhone SE (2022) показали со всех сторон

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Новенький недорогой iPhone SE (2022) показали со всех сторонКак минимум, нас ждёт новый цвет и процессор
Уже в ближайшие месяцы от Apple ждут анонса нового недорогого смартфона — iPhone SE (2022). А это значит, что самое время инсайдерам публиковать различные утечки, касающиеся девайса.
Так, в сети всплыли рендеры, на которых грядущую новинку можно рассмотреть буквально со всех сторон. Судя по изображениям, внешне iPhone SE (2022) будет мало отличаться от модели прошлого поколения. В его основу также ляжет дизайн iPhone 8, разве что появится вариант в новом цвете — зеленовато-бирюзовом.
По последним данным, новинка будет стоить от 299 долларов (22,7 тыс рублей). Это должно сделать свежий iPhone SE одним из самых дешёвых смартфонов Apple за всю историю. При этом в его основу, согласно утечкам, ляжет чип Apple A15. За счёт этого девайс будет поддерживать мобильные сети пятого поколения.
Анонс смартфона ожидается в апреле-мае.
Источник: LetsGoDigital