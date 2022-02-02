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Новенький недорогой iPhone SE (2022) показали со всех сторон

Как минимум, нас ждёт новый цвет и процессор
Уже в ближайшие месяцы от Apple ждут анонса нового недорогого смартфона — iPhone SE (2022). А это значит, что самое время инсайдерам публиковать различные утечки, касающиеся девайса.
Новенький недорогой iPhone SE (2022) показали со всех сторон

Так, в сети всплыли рендеры, на которых грядущую новинку можно рассмотреть буквально со всех сторон. Судя по изображениям, внешне iPhone SE (2022) будет мало отличаться от модели прошлого поколения. В его основу также ляжет дизайн iPhone 8, разве что появится вариант в новом цвете — зеленовато-бирюзовом.

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По последним данным, новинка будет стоить от 299 долларов (22,7 тыс рублей). Это должно сделать свежий iPhone SE одним из самых дешёвых смартфонов Apple за всю историю. При этом в его основу, согласно утечкам, ляжет чип Apple A15. За счёт этого девайс будет поддерживать мобильные сети пятого поколения.

Анонс смартфона ожидается в апреле-мае.

Источник: LetsGoDigital
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