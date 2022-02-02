Новенький недорогой iPhone SE (2022) показали со всех сторон

Так, в сети всплыли рендеры, на которых грядущую новинку можно рассмотреть буквально со всех сторон. Судя по изображениям, внешне iPhone SE (2022) будет мало отличаться от модели прошлого поколения. В его основу также ляжет дизайн iPhone 8, разве что появится вариант в новом цвете — зеленовато-бирюзовом.