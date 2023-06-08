Новенький Nothing Phone (2) окажется ещё на шаг ближе к линейке Google Pixel

Основной акцент компания делает на программном обеспечении устройства, которое, по словам креативного директора по софту Nothing, Младена Хойсса, будет напоминать работу Google Pixel.

Хойсс упомянул, что домашний экран Nothing Phone 2 будет отображать «то, что лично для вас», и что ваша информация и интересы будут доступны «с первого взгляда».

Это напоминает функцию «at a glance» в линейке Google Pixel, которая показывает важную контекстную информацию в течение дня, такую как погода и предстоящие встречи или события.

Хотя Хойсс не уточнил деталей, он намекнул, что программное обеспечение в Nothing Phone 2 будет более «простым в использовании» и более «информативным с первого взгляда».

Ожидается, что новый смартфон предложит свой собственный подход к функциональности, но вдохновение от Google Pixel явно лишним не будет.