Новенький процессор Huawei Kirin 9000s оказался другим переименованным чипом, выпущенным ещё три года назад

И он, как оказалось, не так нов, как могло показаться на первый взгляд. Согласно последним данным, данный чип является лишь переименованной версией процессора Kirin 9000, который был выпущен ещё три года назад.

Исследования показали, что Kirin 9000s производится на 5-нанометровом техпроцессе компанией TSMC, а не SMIC, как предполагалось ранее. Это подтверждает тот факт, что чип действительно является модификацией старого Kirin 9000.

Подобный ход со стороны Huawei может быть обусловлен различными факторами, включая экономию ресурсов или стратегию маркетинга. Однако для потребителей это может стать неожиданностью, особенно для тех, кто ожидал увидеть что-то совершенно новое.

Пока неясно, как это отразится на репутации компании и продажах новых устройств с этим чипом. Остаётся надеяться, что Huawei предоставит официальные комментарии по этому поводу в ближайшее время.