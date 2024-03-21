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Телефоны
Опубликовано 21 марта 2024, 07:25
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Новенький Samsung Galaxy A35 оказался автономнее «народных» Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro+

Результаты и вправду впечатляют!
Смартфоны Samsung не всегда славились своей автономностью, но новый Galaxy A35 готов бросить вызов этому стереотипу.

В тестах GSMArena он показал феноменальные результаты, обойдя по времени работы популярные модели Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro+.

Секрет успеха A35 – в новом процессоре Exynos 1380, который, как оказалось, гораздо более энергоэффективен, чем Dimensity 1080, используемый в предыдущих моделях.

Что же показали тесты?

  • Общее время активного использования: 12 часов 26 минут, что на 2 часа 7 минут больше, чем у Galaxy A25!
  • Разговоры: 26 часов 39 минут – можно общаться без перерыва почти сутки!
  • Интернет: 10 часов 19 минут – хватит на целый день серфинга и онлайн-развлечений.
  • Видео: 13 часов 38 минут – смотрите сериалы и фильмы без подзарядки.
  • Игры: 9 часов – достаточно, чтобы погрузиться в игровые миры.
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XIAOMI
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#Samsung