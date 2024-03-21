Новенький Samsung Galaxy A35 оказался автономнее «народных» Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro+

В тестах GSMArena он показал феноменальные результаты, обойдя по времени работы популярные модели Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro+.

Секрет успеха A35 – в новом процессоре Exynos 1380, который, как оказалось, гораздо более энергоэффективен, чем Dimensity 1080, используемый в предыдущих моделях.

Что же показали тесты?