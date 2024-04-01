Новинка OnePlus возглавила рейтинг лучших среднебюджетных смартфонов по версии AnTuTu

Опубликовано 01 апреля 2024, 13:46
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Новинка OnePlus возглавила рейтинг лучших среднебюджетных смартфонов по версии AnTuTuЖдем изменений в списке уже в ближайшее время
В мартовском рейтинге AnTuTu среди смартфонов среднего класса произошла сенсация: OnePlus Ace 3V с чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3 обошел Redmi K70E, который до этого доминировал с января.
OnePlus Ace 3V набрал в AnTuTu 763 872 балла, обойдя Redmi K70E на 5 750 баллов. При этом Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo и OPPO Reno11 5G замыкают пятерку лидеров.
AnTuTu ожидает новых изменений в рейтинге, так как на рынок выходит все больше субфлагманов со Snapdragon 7+ Gen3.
Данные для рейтинга собирались с 1 по 31 марта 2024 года. AnTuTu использует средние баллы, а не самые высокие. Для каждого смартфона учитываются не менее 1000 тестов.