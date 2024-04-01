Новинка OnePlus возглавила рейтинг лучших среднебюджетных смартфонов по версии AnTuTu

OnePlus Ace 3V набрал в AnTuTu 763 872 балла, обойдя Redmi K70E на 5 750 баллов. При этом Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo и OPPO Reno11 5G замыкают пятерку лидеров.

AnTuTu ожидает новых изменений в рейтинге, так как на рынок выходит все больше субфлагманов со Snapdragon 7+ Gen3.