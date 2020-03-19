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Новое изображение антикризисного флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro демонстрирует камеры устройства
А еще то, что устройство очень похоже на последние флагманы OnePlus
Совсем скоро, 24 марта, Xiaomi представит свой новый антикризисный флагман Redmi K30 Pro. И вот, накануне мероприятия, в сети появилось новое изображение устройства, которое демонстрирует его камеры.
Так, благодаря столь качественному рендеру, можно увидеть, что Redmi K30 Pro будет представлять из себя своеобразную смесь OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T — у первого смартфон “заберет” безрамочный дизайн с выезжающей фронтальной камерой, а у второго основной блок камеры, выполненный в круглом дизайне. К слову, его разрешение составит целых 64 Мп!
Напомним, что согласно последним данным, Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G, но при этом устройство не оснастят экраном с частотой обновления экрана 120 Гц, оставив лишь AMOLED-дисплей с 60 Гц.