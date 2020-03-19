Новое изображение антикризисного флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro демонстрирует камеры устройства

Так, благодаря столь качественному рендеру, можно увидеть, что Redmi K30 Pro будет представлять из себя своеобразную смесь OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T — у первого смартфон “заберет” безрамочный дизайн с выезжающей фронтальной камерой, а у второго основной блок камеры, выполненный в круглом дизайне. К слову, его разрешение составит целых 64 Мп!