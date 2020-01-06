Новое качественное изображение Huawei P40 Pro продемонстрировало дизайн основной камеры смартфона

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Бен Гескин, который известен своими точными предсказаниями планов различных компаний, а также тем, что Huawei неоднократно сама использовала его рендеры в качестве официальных промо-материалов. На этот раз свежее изображение от Гескина демонстрирует, как именно будет выглядеть основной блок камеры, выполненный в стиле недавно представленного Samsung Galaxy S10 Lite. Также достаточно интересно выглядит внешний вид задней панели, которая разделена на две неравные части на манер старых Google Pixel.