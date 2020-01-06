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Новое качественное изображение Huawei P40 Pro продемонстрировало дизайн основной камеры смартфона
Будем надеяться, что именно так новинка и будет выглядеть
Huawei P40 Pro — очень интересный смартфон, в первую очередь с точки зрения того, что именно данное устройство покажет, в каком направлении будет двигаться китайский гигант в условиях давления со стороны США. О новинке ходит очень много различных слухов, но сейчас в сети появился качественный рендер, который рассказал нам о том, как будет выглядеть основная камера новинки.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Бен Гескин, который известен своими точными предсказаниями планов различных компаний, а также тем, что Huawei неоднократно сама использовала его рендеры в качестве официальных промо-материалов. На этот раз свежее изображение от Гескина демонстрирует, как именно будет выглядеть основной блок камеры, выполненный в стиле недавно представленного Samsung Galaxy S10 Lite. Также достаточно интересно выглядит внешний вид задней панели, которая разделена на две неравные части на манер старых Google Pixel.
Напомним, что уже сейчас известно, что новинка будет представлена в марте этого года в Париже — об этом в свое время заявил исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чэндун.