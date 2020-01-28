Новое обновление MIUI 11 "сломало" автономность в популярном недорогом флагмане Xiaomi

Так, если до обновления прошивки смартфон мог работать от одного заряда от 9 до 10 часов работы экрана, то сейчас данный показатель упал чуть ли не на 30% — теперь он составляет 6-7 часов. Что интересно, в разделе смартфона, где показывается, какой процесс какой процент заряда съел, на первом месте стоит именно что сама операционная система Android. Порой Android может использовать до 30% всего ресурса аккумулятора!

Пользователи Xiaomi Mi 9T уже начали делиться друг с другом советами по улучшению ситуации с автономностью смартфона. Так, некоторые владельцы устройства предлагают периодически очищать кэш мобильного телефона, в то время как другие советуют просто перезагружать свои девайсы. Сама Xiaomi пока никак не отреагировала на проблему.