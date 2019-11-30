Новое поколение iPhone будут продаваться в комплекте с AirPods

Что интересно, интернет-ресурс также утверждает, что и другие производители смартфонов планируют в следующем году запустить новую “гонку вооружений”, которая будет заключаться в комплектации собственных мобильных телефонов беспроводными наушниками. В числе компаний, которые приводятся в пример, помимо Apple числятся еще Samsung и Xiaomi. И если касательно намерений Samsung и Apple провернуть нечто подобное еще как-то можно усомниться, то Xiaomi в 2020 году будет праздновать юбилей — компании исполняется 10 лет — а потому добавить в стандартную комплектацию Xiaomi Mi 10 какие-нибудь AirDots будет вполне логичным вариантом развития событий.

Многие, конечно, сомневаются в том, что крупные производители смартфонов пойдут на такой шаг. Но лично нам кажется, что это может быть вполне неплохим способом “поиграть” мышцами — в конце концов, учитывая тот факт, что смартфоны из года в год только дорожают, нет ничего страшного в том, что вместе с тем и комплектация устройств также будет становиться богаче.